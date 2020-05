Eine Stunde Tageszeitung wöchentlich

Parallelen zwischen Print- und Online-Nutzung

Sie sind die zweitgrößte Nutzergruppe. 22 Prozent der Österreicher verbringen bis zu zwei Stunden pro Woche mit Tageszeitungen. Je älter die Leser umso intensiver ist ihr wöchentlicher Zeitungskonsum.



Laut market lesen 87 Prozent der Österreicher gedruckte Tageszeitungen und 41 Prozent eine Wochenzeitung. 51 Prozent lesen in einem oder mehreren Newsportalen heimischer Tageszeitungen. 29 Prozent greifen auf ein Portal und 22 Prozent auf mehrere Portale zu. Diesen stehen 30 Prozent "regelmäßige ORF.at-Nutzer" gegenüber. In dieser Nutzung dominieren Männer. Sie sind die deutlich intensiveren Nutzer "elektronischer Zeitungen". In diesem Zusammenhang ist eine komplementäre Nutzung festzustellen. Je intensiver die Zeitungslektüre umso intensiver auch die Newsportal-Nutzung.