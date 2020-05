de // Seven One Media, IP Deutschland, Gruner + Jahr EMS und Tomorrow Focus schmieden eine Reichweiten-Allianz. Mit diesem Ring wollen sich die vier Online-Vermarkter sowohl gegen Google als auch gegen die erstarkende Vermarktungsmacht von Mediaagenturen wehren. Darüber hinaus wollen die Vier mit gemeinsamen Reichweiten-Paketen an für TV-Kampagnen geplante Mediabudgets herankommen. Das Ringelspiel wird vom Bundeskartellamt geprüft.