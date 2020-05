Eine Million Euro Mediabudget sind ein Grund

de // Der Online-Vermarkterkreis im Bundesverband Digitale Wirtschaft lobt dritten OVK Award aus. Bis 30. Juni 2009 können Werbungtreibende, Agenturen und Mediaplaner "Online-Kampagnenkonzepte, die durch eine intelligente und außergewöhnliche Kombination von Online-Werbeformen überzeugen" zum Wettbewerb eingereicht werden. Die Einreichung kostet nichts. Am 1. September 2009 gibt es eine Shortlist. Am 22. September wird dann ein Brutto-Mediabudget im Wert von 1 Million Euro an die Sieger-Kampagne vergeben.