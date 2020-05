Eine Million Apps

Dabei zeigt sich, dass 60 Prozent dieses Volumens an Android-Endgeräte, "rund ein Drittel" an iPhones und der verbleibende Rest an BlackBerries, Windows Phones und Symbian-Geräte geht.



Als Beste im Portfolio wird die A1 Visa Karte-App von ihren Beziehern bewertet. Die nachgefragteste App ist Mein A1, die dem Management dem individuellen Kundenkonto dient. Sie generierte "über 250.000 Downloads" und hat "rund 150.000 Nutzer pro Monat".



Die Handy Parken App wird von 100.000 Menschen und die TV App seit ihrer Markteinführung Anfang September von 90.000 Smartphone-Besitzern genutzt.