Eine Milliarde Friends

Orientierungshilfe in Informationsflut

Das offenbart er in einem Interview in der morgen erscheinenden Ausgabe des Magazins Stern. Davon ist Facebook mit etwa 130 Millionen Friends doch noch ein erhebliches Stück entfernt. Zuckerberg ist überzeugt, dass ein zentrales Element der gesellschaftsverändernden Wirkung von Networks das Geben von gegenseitiger Orientierungshilfe in den unzähligen Freundeskreisen sei.