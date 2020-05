Eine klassische Familiengesellschaft

Familien-Machtkampf

Das kann auch der Grund sein, weshalb es aus Gütersloh so gut wie keine digitale Projekte gibt, da die Risiken zu hoch eingeschätzt werden. Christoph Mohn haftet nun der Nimbus an, sich nicht als Unternehmer bewährt zu haben. Er ist nach dem Tod von Reinhard Mohn im Vorjahr in die Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft einen Sitz übernommen und steht vor einer neuen Chance. Dort sitzen bereits Schwester Brigitte und Mutter Liz ist Vorsitzende der Gesellschaft und hat die Zügel zum gesamten Konzern in der Hand. Und dort findet oder bahnt sich, hinter den Kulissen, ein Machtkampf an, der auch auf Bertelsmann seine Auswirkungen haben wird. Richter konstatiert zur Führung durch Liz Mohn: "Sie weiß, was sie will. Ich weiß nur nicht, ob es immer das ist, was das Unternehmen tun sollte."