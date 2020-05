Eine andere Relaunch-Geschichte

ch // Seit vergangenen Dienstag erscheint der Schweizer Tages-Anzeiger in neuer Gestaltung und modernisierter Blattstruktur. Der Auftrag zu dessen Überarbeitung wurde im Februar dieses Jahres vergeben. Fünf Agenturen traten zum Pitch an. Eine dieser Agenturen war Information Architects. Das Unternehmen kam nicht zum Zug. Wie deren Konzept für den Tages-Anzeiger ausgesehen hätte, ist, betitelt mit "The Story of a Beautiful Failure" hier zu sehen und nachzulesen. atmedia.at