Den heimischen TV-Werbemarkt bis an die Grenzen liberalisieren und bestehende Werbebeschränkungen so weit als möglich abbauen. Das schlagen GroupM Austria-Geschäftführer Peter Lammerhuber und der ORF-HDTV-Projektleiter Franz Manola unisono vor. Manola hält "die totale Liberalisierung der TV-Werbung für ein Konjunkturpaket in sich". Lammerhuber: "Fernsehwerbung ist der wahre Motor der Wirtschaft." Horizont, Nr. 51, 19. Dezember, Seite 1