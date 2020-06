Ein wilder Hirte sucht das Glück auf ATV

Der Klassiker unter den ATV-Sendungen kommt zurück: Schon zum 9. Mal präsentiert Katrin Lampe ab heute neue Folgen von " Bauer sucht Frau" (20.15 Uhr). Sieben Babys hat die Sendung seit ihrer Erstausstrahlung 2005 hervorgebracht, 15 Verlobungen und sechs Ehen.

Neu ist diesmal, dass ein homosexueller Bauer an der Partnersuche teilnimmt: Der 42-jährige Gemüsebauer Manfred aus der Steiermark sucht via Fernsehen einen Lebensgefährten. Schon länger suchte der Privatsender einen schwulen Kandidaten, wurde aber nicht fündig – "weil nicht so viele Bauern offen homosexuell leben und dann auch noch ins Fernsehen wollen", wie es bei ATV heißt.

Nicht neu ist die für das (international verbreitete) Format typische Stilisierung der Teilnehmer. In der heutigen ersten Sendung tritt etwa der "schüchterne Pferdefreund" Erwin auf, ein gelernter Maurer, der noch nie eine Freundin hatte. Drei Damen – darunter Messin aus Nigeria – haben sich darum beworben, ihn kennen- zulernen. Der "selbstbewusste" Ackerbauer Gottfried begrüßt seine potenziellen Lebensgefährtinnen mit Arbeitshandschuhen und Gummistiefeln. Der oberösterreichische Mostbauer Philipp ist von Bewerberin Sarah besonders begeistert und Andreas aus Tirol freut sich, dass Kandidatin Rosemarie im Dirndl anreist.

Mit der vergangenen achten Staffel erreichte ATV im Schnitt 296.000 Zuschauer – mit Spitzen bis zu 383.000 (im September 2011). Nicht nur im österreichischen, auch im deutschen Fernsehen ist " Bauer sucht Frau" ein Dauerrenner. RTL kündigte jüngst an, die von Inka Bause moderierte Sendung erneut fortzusetzen.