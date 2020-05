Ein weiterer Kinderschuh

at // Der Online-Zug rollt unaufhaltsam in Richtung Instream-Advertising. Die Reichweiten von Bewegtbild-Content gilt es zu monetarisieren. Videos werden zu Umfeldern von Pre-, Mid- und PostRolls. Die einfachste Variante des Instream-Advertisings ist die aus dem Fernsehen vertraute Platzierung. Das kann und darf es nicht sein. Dazu wurde heute Vormittag in Wien referiert und diskutiert. Im Zuge des AdLink Media Österreich-Round Tables wurden Potenziale markiert sowie Stärken und Schwächen analysiert. Jean-Pierre Fumagalli, CEO von Smartclip prognostiziert einen deutlichen Volumenszuwachs für Instream-Advertising. Von derzeit 20 auf 50 Millionen Euro werden die Erlöse im kommenden Jahr in Österreich anwachsen.