Ein Volks- und Schlingelspiel

at // Das Hans Dichand-Interview im Kronen Zeitung-eigenen Magazin LiVE und seine darin unverblümt geäußerten Wahlempfehlungen für Josef und Erwin Pröll sind für Falter-Chefredakteur Armin Thurnher naturgegeben nicht nicht-kommentierbar. Thurnher tut alle in der Zwischenzeit erfolgten politischen Interpretationen der Dichand-Empfehlung an Österreich als Unkenrufe ab.