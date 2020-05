Ein unterschätzter Einstieg

de // Die Fininvest-Beteiligung an Premiere sei ohne strategischen Absichten, teilt das Unternehmen mit. Beabsichtigt ist jedenfalls eine Erhöhung des Anteils am Pay-TV-Sender auf fünf Prozent. Jedoch ohne Beanspruchung auf einen Vorstandssitz. Die Financial Times wertet diese Absichtlosigkeit von Fininvest als möglichen Fehler. Denn wenn, so die Überlegung, Rupert Murdoch bei Premiere einen ähnlichen Turnaround schafft wie bei Sky Italia bekäme Italiens TV-Zar Silvio Berlusconi mit einem Vorstandssitz Einblick in die Entwicklungsmethodik eines unmittelbaren Mitbewerbers. Financial Times , Seite 16