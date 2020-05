Ein Überschriften-Programm

at // Externe und interne Kritik ohne Ende prasselt auf die ORF-Führung nieder. Unter anderem wird bekrittelt, dass dem Management die inhaltliche Vision fehle und das Fehlen eines Leitbildes für Struktur und Programm bemängelt. Letzteres wurde vor wenigen Wochen in Klausuren in Baden bei Wien und in der Südsteiermark ausgearbeitet und dürfte entweder noch nicht fertig oder noch nicht bis in die letzten Winkel des Küniglbergs oder von Parteien-Klubräumen durchgedrungen sein. Zentralbetriebsrat-Obmann Gerhard Moser reduziert das vergangenen Donnerstag vorgestellte Sanierungsprogramm auf "Überschriften".