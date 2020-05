Ein Pionier geht

at // Josef Mayer gibt mit dem heutigen Tag die Geschäftsführung der Orange-Tochter Yesss! ab. 2005 wurde das Mobilfunk-Produkte und die Marke lanciert und verfügt mittlerweile über rund 600.000 Kunden. Für Mayer geht eine zwölfjährige Tätigkeit für das erst unlängst von One in Orange umfirmierte Unternehmen zu Ende. An seine Stelle rückt Peter Nebenführ. Er ist ein Weggefährte von Orange-CEO Michael Krammer und war Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb und Customer Care bei tele.ring und kurzzeitig Marketing-Geschäftsführer von T-Mobile Austria. atmedia.at