Ein "Österreichischer Radiopreis" kommt

Das duale Rundfunksystem in Österreich setzt zum nächsten Entwicklungsschritt an: 2015 soll erstmals der "Österreichische Radiopreis" vergeben werden. Dieser soll als weitere Premiere "herausragende Leistungen österreichischer Radiomacher bei öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkprogrammen in einer gemeinsamen Gala-Veranstaltung" auszeichnen, ist einer Einladung in der kommenden Woche zu entnehmen. Der "Österreichische Radiopreis" ist eine gemeinsame Initiative des ORF und des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP), sowie des Fachbereiches Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH). Träger ist der "Verein Österreichischer Radiopreis", dem der ORF, der VÖP, die RTR-GmbH, die ORF Enterprise und die RMS Austria als Mitglieder angehören und die mit jeweils einem Vertreter den Beirat des Österreichischen Radiopreises stellen.

Details zum Preis werden in einer Pressekonferenz die Beiratsmitglieder des Österreichischen Radiopreises - ORF-Hörfunkdirektor Karl Amon, VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm und RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl (Beiratsvorsitzender) - erläutern. Weitere Beiratsmitglieder sind übrigens Oliver Böhm, Geschäftsführer ORF Enterprise, und Michael Graf, Geschäftsführer RMS Austria. Hannes Raffaseder, Prokurist im Hochschulmanagement der FH St. Pölten, wird als Vorsitzender der Jury deren Zusammensetzung und das Verfahren für die Nominierungen darlegen.