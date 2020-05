Ein hohes Quantum Bond

usa // James Bond zieht am ersten Kino-Wochenende in den USA mehr Menschen in die Kinosäle als in Europa. Zyniker könnten jetzt einwenden, dass US-Amerikaner derzeit mehr Zeit hätten ins Kino zu gehen. Auf jeden Fall spielte das zweite Bond-Abenteuer mit Daniel Craig 70,4 Millionen US-Dollar am vergangenen Wochenende ein. "Casino Royale", der erste Craig-Auftritt als Bond spielte am ersten Wochenende in den USA immerhin um 30 Millionen Dollar weniger ein. Zurzeit hat "Quantum of Solace" weltweit bereits 322 Millionen Dollar eingespielt.