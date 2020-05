Ein hermeneutisches Problem

de, at // Der deutsche Mediendienst new business berichtet von Signalen von RTL in Köln aus denen ein Interesse am Einstieg der RTL Group bei ORF 1 heraus zu lesen ist. So hätte RTL-Chefin Anke Schäferkordt Interesse angedeutet. Eine eventuelle Entscheidung liegt nicht in ihrem Einflußbereich. Einerseits hat RTL-Group-Vorstandsvorsitzender Gerhard Zeiler dabei ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und andererseits gäbe es dazu medienpolitische Hürden in Österreich zu überwinden.