Ein Haufen Altpapier

at // Als "verlorene Mühe" und einen "Haufen Altpapier" erachtet Jasmin Bürger im Leitartikel der heutigen "Oberösterreichischen Nachrichten" das ORF-Zukunftskonzept. Sie denkt, dass ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz auch "ein leeres Blatt Papier hätte vorlegen können". Bürger möchte damit veranschaulichen, dass die ORF-Zukunft ohne Wrabetz stattfindet und sich die Regierung einträchtig per Gesetz und per Besetzung der wichtigsten Positionen ihren Einfluss sichern wird.