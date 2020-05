Ein halbes Leben, ein ganzer Preis

Allegro sostenuto

Leytner und Hader wurden für den im Jahr 2008 produzierten und im April 2009 erstmals ausgestrahlten Spielfilm Ein halbes Leben ausgezeichnet. Der Film wurde vom Wiener Filmfonds, vom ORF und dem ZDF kofinanziert. Produziert wurde "Ein halbes Leben" von Allegro Film von der auch der Horror-Film "In 3 Tagen bist du tot", "Hundstage" oder die Dokumentation "We feed the world" stammen.