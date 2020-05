Ein grosses Ding

Indizien, Beweise? Google!

Google will an die TV-Budgets. Google ist ambitionierter und daher erfolgreicher als andere Unternehmen, wie etwa Apple, die in den TV-Markt drängen. Und Googles Partner Intel, Logitech und vor allem Sony sind für McQuivery Argumente für einen Erfolg und für die Webisierung des Fernsehens. Darüber hinaus ist der Zugang der Suchmaschine zu den Konsumenten für den Forrester-Consultant ein Indiz für den Erfolg von Google TV.