Ein forcierter unnatürlicher Abgang

at // Die Oberösterreichischen Nachrichten spekuliert, dass sich das politische Blatt gegen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wenden könnte und die SPÖ ihn zu einem "forcierten unnatürlichen Abgang" bewegen könnte. Als Nachfolger möchte die SPÖ TV-Chefredakteur Karl Amon auf den Generaldirektor-Thron hieven. Die ÖVP, so die Zeitung, will Wrabetz dagegen halten. Der Pension ins Auge blicken neben TW1-Chef Werner Mück und Administrationschef Wolfgang Buchner auch Ö1-Chef Alfred Treiber und Chefredakteur Walter Seledec.