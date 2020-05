at // Es ist ein offenes Geheimnis. Mobiles Fernsehen via DVB-H ist nicht der erwartete Renner. Weder in Österreich noch in der Schweiz. Kolportierte 10.000 Menschen sehen hierzulande TV-Programm-Angebote am Handy. Technisch wäre dies, laut Media Broadcast, mittlerweile 53 Prozent der Österreicher möglich. Die Mobilfunk-Anbieter sprechen von einer den Erwartungen entsprechende Entwicklung. Und DVB-H sei keine "Killerapplikation" sondern im Service-Portfolio ein "Dienst wie jeder andere".