Ein älterer, vergesslicher Herr

at // "Er ist mit schuld am für den ORF nachteiligsten Gesetz der ORF-Geschichte", kritisiert Ö1-Chef Alfred Treiber Gerd Bacher im Interview mit der "Presse". Auch sei nach dessen Abgang weder die Marktanteils- noch die Budgetsituation rosig gewesen. Treiber relativiert für sich Bachers Kritik an der Tatsache, dass "er schon ein älterer Herr und ein wenig vergesslich ist". Zum Radio Symphonie Orchester erklärt Treiber, dass es Ö1 sogar Reichweitenrückgänge beschere und dem ORF gar nichts bringe.