Eignungstest für Kreative

In der App sind Aufgaben aus dem Agentur-Alltag, wie etwa Headlines texten, TV-Spots bearbeiten, Radiospots schreiben, etc. zu lösen. Kreative von Leagas Delaney geben Feedback. Mit der App können sich Rookies und Kreative bewerben und erhalten erste Einblicke in die Agentur.



atmedia.at