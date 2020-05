at // Jetzt es ist es höchste Eisenbahn! Zwei Tage noch. Am Montag schließt der DMVÖ das Einreichfenster zum diesjährigen Columbus-Wettbewerb. Der steht im Zeichen von Mut. Und deshalb heißt es auch: Haben Sie die Eier! Zukunftsängsten, so Jürgen Polterauer, Leiter der DMVÖ-Arbeitsgruppe Columbus, wollen wir mit einer Leistungsschau des österreichischen Dialog-Marketings entgegentreten.