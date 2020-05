Die Botschaft dieser Awareness-Kampagne ist "ehrliche 100" auf den Asphalt zu bringen und den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Die Eindringlichkeit der Botschaft wird grafisch noch mit der Abbildung des Gaspedals in Form eines Sarges untermauert.



upart-Geschäftsführer Daniel Frixeder kommentiert die im Sujet verpackte Kreativarbeit so: "Die Kunst lag auch darin, keine Schockbilder zeigen zu müssen, um die Message zu transportieren". Man darf gespannt sein ob die Botschaft in den Köpfen der lokalen Benzinbrüder und Bleifüsse ankommt.

Credits:

Auftraggeber: Land Oberösterreich, Ressort Straßenbau; Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl;



Agentur: upart; Kontakt, Beratung: Karin Fuchs, Danile Frixeder; Creative-Director: Jürgen Heel; Art-Director: Mark Kirchberger; Bildbearbeitung: Mark Kirchberger, Robert Eder.



atmedia.at