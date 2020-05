Effizienz, Sparsamkeit, Wettbewerbsfähigkeit

at // Überzogene medienpolitische Erwartungen an die neue Regierung sollte man nicht haben. Die beschäftigt sich im Koalitionspakt vorrangig mit der "nachhaltigen Sicherung der finanziellen Basis des ORF" durch Effizienz, Sparsamkeit und der Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit "in den Bereichen Content-Management und -Bereitstellung, Organisationsstrukturen, Personalressourcen sowie Technikeinsatz. Dass es nicht nur um Medienwirtschaft gehen kann, liegt auf der Hand. Das Regierungspapier behandelt auch die Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes im Medienrecht, den medienrechtlichen Schutz von Opfern sowie die dazu gehörigen Sanktionssystematik. Kleine Zeitung, Seite 47