Effizienz-Europameister

Finalrunde

Zu den nominierten Marken gehören unter anderen Hornbach, Nivea, Evian, Hugo Boss, T-Mobile, Philips, Ford, Perrier, Nespresso, Sony Ericsson. Am 29. Juni werden die Juroren, zu denen Eva Bernreiter, Board-Member von PKP_BBDO gehört, die Sieger, die am 15. September in Brüssel ausgezeichnet werden, gekürt.