Effie Award runderneuert

Zehn Kategorien - Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gebrauchsgüter, Handel, Industrie- und Investitionsgüter, Konsumgüter Food/Beverages, Konsumgüter Non Food, Pharma, Soziales, Business-to-Businss - sind ausgeschrieben.



Die dazu eingereichten Kampagnen werden in zwei Bewertungsrunden zu Siegern gekürt. Für die erste Runde sind vier Kriterien definiert. In der zweiten Runde tritt die Jury zur persönlichen und rhetorischen Auseinandersetzung miteinander und mit den Einreichungen zusammen.



Darüber hinaus verfügt der IAA Effie Award über ein neues Logo und wird von Gallup Österreich-Geschäftsführerin Roswitha Hasslinger organisiert und geleitet. Um diesen Erneuerungsbestrebungen Nachdruck zu verleihen, war Wien Nord mit der Realisierung einer Werbekampagne befasst.



In den Sujets stellt IAA Austria Auftraggeber, Agenturen und allen potenziellen Einreichern die Frage Wann haben Sie zum letzten Mal einen Effie gewonnen?.