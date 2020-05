atGold, Silber, Bronzen winken. Zehn Kategorien warten. Zum 26. Mal beginnt der Wettbewerb um die Effie-Awards des IAA Austria Chapter. Darin inkludiert ist der Wettbewerb für CEEMAX, dem Preis für die effizientesten Werbekampagnen in der Region Central Eastern Europe. Bis 31. Mai läuft die Einreichfrist. Am 19. Oktober werden in Wien die Sieger gekürt.