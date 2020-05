Eduschos Trrraumpaar im Oskar-Blick

Ruzowitzky weckt das Pärchen auf. Der Trrraummann serviert der Trrraumfrau Kaffee. Die Idee kommt von TBWA. Die Agentur packt den "verbindenden Charakter von Kaffee in Gesellschaft" sowie die Trends zu Espresso, Crema und Einzelportionen in den Spot und die Kampagne. Regisseur Ruzowitzky begeistert sich für das Potenzial der Fortsetzung der Geschichte. Und die wird es auch geben. Nicht erst in zwei Jahren. Anläßlich des Tag des Kaffees folgt die Fortsetzung kündigt Eduscho an.