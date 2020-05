Economia-Mandat für Michael Grabner

eu // Im Rahmen der Hauptversammlung des tschechischen Medienkonzerns Economia a.s. wurde das Aufsichtsgremium Board of Directors neu konstituiert. Dem von fünf auf sieben Mitglieder aufgestockten Gremium gehört ab sofort auch Michael Grabner an. Gemeinsam mit Grabner werden auch Andrew Knight von der News Corporation, Bessel Kok, vormals CEO von Césky Telecom, und Casimir Knight, Managing Director von Chelsea Digital Media, der Mediengesellschaft des Fußball-Clubs FC Chelsea, im Gremium vertreten sein. atmedia.at