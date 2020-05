Ecker & Partner Media akquiriert die freundschaft

Alexandra Suess und Dietmar Ecker teilen sich an tufelixmedia jeweils 37,5 Prozent und Julia Suess hält 25 Prozent an der umfirmierten Agentur und Filmproduktion. Deren Gründer - Benjamin Entrup und Ferdinand Klauser - werden künftig als Creative Consultants in das Projektegeschehen, des von ihnen aufgebauten und nun übernommenen Unternehmens eingebunden sein.



Ecker skizziert was der Inhalt dieses "Kaufs" und weshalb er erfolgte: "Wir können damit vom einfachen Video-Statement über den Dokumentarfilm, Image-Film und Werbespot bis zum Animationsfilm Leistungen für unsere Kunden anbieten." Und: "Mit dem Erwerb von die freundschaft erweitern wir unser bisheriges Team durch eine Mannschaft von Kamera-Leuten, Illustratorinnen, Grafiker, Cutterinnen, Storyboard-Artists sowie Licht- und Tontechniker."



atmedia.at