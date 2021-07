Ecker & Partner macht HoT

Ventocom, das von Michael Krammer gegründete Mobilfunk-Unternehmen, engagierte im Vorjahr Ecker & Partner. Die Agentur berät das Telekom-Unternehmen seit Herbst 2014 in Kommunikationsbelangen und in der Medienarbeit. Gemeinsam wird an der Markteinführung des Mobilfunk-Produktes HoT gearbeitet. Ventocom ist für das Produkt, das über den Lebensmittel-Diskonter Hofer vertrieben wird, verantwortlich. Hofer macht auch das Marketing der Eigenmarke.

Die Agentur übernahm für Ventocom die rund um die Markteinführung des Mobilfunk-Angebotes notwendigen Kommunikationsmaßnahmen und fungiert als externe Pressestelle. Der Auftraggeber wird agenturseitig von Geschäftsführer Axel Zuschmann und Senior-Beraterin Barbara Puhr-Gall betreut.

Ventocom ist ein virtueller Mobilnetzbetreiber. Das Unternehmen entwickelt kunden- und zielgruppenspezifische Mobilfunk-Produkte, die Nicht-Telekom-Unternehmen und -Marken den Einstieg in diesen Markt ermöglichen und mit denen das eigene Leistungsportfolio erweitert werden können.