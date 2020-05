eCircle bekommt neue Eigentümer

Ziel dieser Akquisition ist die Kombination der Portfolien der Unternehmen, die in weiterer Folge eine holistische Bearbeitung aller digitalen Kommunikationskanäle sowie die, zur Optimierung von Kampagnen notwendigen Analysen ermöglicht. Es geht um die Kräftebündelungen im Bereich Digital Customer Relationship Management.



Aprimo bringt diese Übernahmen die Ausweitung des bisherigen operativen Footprints in der Marktregion Europa. Beziffert wird diese Expansion mit "um mehr als das Dreifache" und die Größenordnung ist so definiert: "es entsteht der größte europäische anbieter für Marketing-Applikationen".