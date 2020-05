Echo Medienhaus realisiert Life Ball Magazin

Die Life Ball Magazine-Ausgabe wird im Einzelverkauf 3,50 Euro kosten. Die Distribution basiert auf dem Wien live-Vertriebskonzept und sieht die Verteilung des Magazins via Morawa und einem Sondervertrieb über als "urbane Hot-Spots" definierte Zielgruppen-Punkte wie Business-Lounges, Hotels, Boutiquen, Spas, Premium- und Szene-Gastronomie, etc. vor.



20 Prozent, des aus dem Anzeigen-Verkauf lukrierten Umsatzes, gehen als Spende an den Life Ball.



atmedia.at