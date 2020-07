Ebuzzing etabliert Luxus-Marken-Video-Netzwerk

Zu diesen Werbeträgern gehören, unter anderen, Vogue, The Economist, Guardian, The Independent, GQ sowie Welt und Tagesspiegel aus Deutschland. Deren Reichweiten und Inventarien werden wiederum bereits über Teads Elite von Marken wie Breitling, Cartier oder Gucci genutzt.



Ebuzzing setzt für diese Marken das inRead genannte Format, ein Bewegtbild-Format, das in redaktionellen Inhalten zwischen, beispielsweise, zwei Absätzen platziert werden kann, ein. So platzierte Videos werden nur im für Leser sichtbaren Bereich der Netzwerk-Medien ausgeliefert. Zunächst ohne Ton. Dieser kann bei Mouse-Over-Kontakt aktiviert werden.