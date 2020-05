Ebuzzing erweitert Mobile-Video-Inventar

M-Tab ist ein Format aus dem Geschäftsfeld Ebuzzing Impact, dessen technische Spezifikation ermöglicht, dass sich Marken und Werbebotschaften über die Screens von Smartphones, Tablets, etc. bewegen respektive von den Kampagnen-Adressaten bewegt werden. Woraus wiederum Interaktionskontakte mit den Werbeinhalten entstehen und das Spielerische die Kontaktqualität verbessert.



M-Tab ist Frequency Capping-fähig und kann als Landing Contact genutzt werden, um die an den transportierten Marken und Inhalten Interessierten auf andere mobile Websites oder in die Kampagne integrierte Rich Media-Inhalte zu holen.



Die Interaktionsfähigkeit sowie die Dynamik von M-Tab beeinflussen wiederum die Kampagnen- und Werbemittelwirkung. Weiters beugt das Werbemittel, so die Argumentation von Ebuzzing, gegen "Banner-Blindness" vor. Bertrand Quesada, Chief Operating Officer des Unternehmens, charakterisiert das Format als "auffälliger, ansprechender und effektiver" als klassische mobile Banner.