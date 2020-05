Ebelings Vertrag wird verlängert

deThomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG, erhält vom Aufsichtsrat des Medienkonzern ein bis 2017 verlängertes Vorstandsmandat. Er übernahm am 1. März 2009 von Guillaume de Posch den Vorstandsvorsitz der Mediengruppe, repositionierte dieses in weiterer Folge und entwickelte Wachstumsstrategien, die sich dementsprechend in Ergebnissen niederschlugen.