at, ch // Die easyAd Group AG, die im Schweizer Chur ansässig ist, wickelt die easyAd Austria Digitalmarketing GmbH ab. Am 29. Juli wurde am Landesgericht Feldkirch unter dem Aktenzeichen 14 S 33/09d Konkurs eröffnet. Gestern wurde der Konkurs mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen. easyAd ist ein international tätiges Performance-Marketing-Unternehmen.