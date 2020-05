EA Sports stärkt Game-Brand Fifa

Diese Launches begleiten wiederum den für kommenden Herbst angesetzten Markstart des Release Fifa 13. Diese Edition des Fussball-Games wird danach als Apple- und Android-App in den Club und das Netzwerk integriert.



Vorrangiges Ziel dieser Maßnahmen ist die Bindung der sich um die Marke Fifa versammelnden Community. Mit der Stimulation der Vernetzung der Mitglieder miteinander und der Belohnung ihrer Aktivitäten in der Gemeinschaft will EA Sports erreichen, dass die Game-Edition länger als derzeit gespielt wird. Dazu dient auch die Ausdehnung der Zugangspunkte auf das Game über alle Endgeräte und Plattformen.