E-Mail-Marketing im Wettbewerb

Mit dem Preis geht es außerdem um das Selbstverständnis und die Akzentuierung der öffentlichen Wahrnehmung der europäischen E-Mail-Marketing-Branche. Denn Schwarz schwebt ein europäischer Award vor.



Für den Online-Marketing-Experten ist die Ausgangsbasis E-Mails von Unternehmen, die auch geöffnet und gelesen und nicht sofort gelöscht werden. Um deren Qualitätsfaktoren und Kundenorientierung. Er merkt dazu an, dass der Return-on-Investment von gut gemachtem E-Mail-Marketing "nach wie vor doppelt so hoch ist wie beim Suchmaschinen-Marketing".



Der Wettbewerb ist in die Kategorien Newsletter und E-Mailing gegliedert. Bewertet werden künftig die kreative Idee, die Gestaltung und die erzielten Erfolge. Die Auszeichnung und Auslobung der Gewinner findet am 13. Mai 2014 in Frankfurt am Main statt.