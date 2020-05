E-Mail-Klickraten steigen

Öffnungs- und Klickraten steigen

Laut Epsilon ist im zweiten Quartal 2011 in Relation zum zweiten Quartal 2010 von einem "signifikanten Anstieg" der Öffnungs- und Klickrate zu sprechen.



Das im digitalen Marketing tätige Unternehmen analysierte dafür die eigene E-Mail-Marketing-Abwicklung. Dabei zeigte sich, dass in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika die Klickrate im Vergleichszeitraum von 6,1 auf 9,2 Prozent um 51,9 Prozent zulegte. In Deutschland und der Schweiz lag die durchschnittliche Klickrate im Beobachtungszeitraum bei 11,3 und bei 16,1 Prozent. Diese Werte gelten als die höchsten von Epsilon in seinem Kampagnen-Beobachtungsraum für EMEA registrierte Raten.



Die E-Mail-Öffnungsraten legten im Quartalsvergleich von 19,3 auf 21,3 Prozent um 10,5 Prozent zu. In Deutschland beläuft sich die E-Mail-Öffnungsrate auf 24,8 und in der Schweiz auf 24,9 Prozent.



atmedia.at