E-Mail-Klickraten rückläufig

In der EMEA-Region, weist Epsilon aus, belief sich die Zustellrate im dritten Quartal 2013 auf 96,7 Prozent und verbesserte sich marginal. Die Öffnungsrate blieb mit 24,5 Prozent stabil.



Die Klickraten in Europa sanken von 9,1 Prozent im dritten Quartal 2012 auf 7,6 Prozent im ausgewiesen Betrachtungszeitraum. Tendenziell wird die Klickrate, wie das Unternehmen prognostiziert, weiter fallen. Im EMEA-Raum liegt die Marketing-E-Mail-Klickrate bei 6,9 Prozent. Hierfür wird ein Rückgang um 23,5 Prozent zum Vergleichsquartal 2012 registriert.



Ursache für diesen Klick-Verlust in den Mails ist die steigende, mobile Internet-Nutzung und die Smartphone-Verbreitung. E-Mail-Kommunikation gehört auch hier zu einer primären Nutzungsform. Daher sollten Mails auf die mobile Nutzung hin optimiert werden, merkt Swen Krups, Vice President Client Services EMEA von Epsilon International, dazu an.



Ein Beleg dafür ist eine E-Mail-Studie des deutschen Bundesverband Digitale Wirtschaft in der von knapp einem Drittel mobiler Internet-Nutzer die Darstellung von E-Mails auf ihren Smartphones als unbefriedigen und mangelhaft beurteilt und die schlechte Lesbarkeit von Mails kritisiert wird.