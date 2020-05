e-dialog macht Unicef-Search-Kampagnen

atDie UN-Kinderhilfsorganisation Unicef braucht selbst Hilfe und bekommt sie in Österreich unter anderem von e-dialog. Das Unternehmen übernimmt die Realisierung von Google AdWords-Kampagnen. Über deren Betreuung und Optimierung will Unicef Österreich seine Nothilfe in Österreich bekannter machen und größtmögliche Wahrnehmung dafür herstellen. Weiters soll der Traffic auf Unicef.at erhöht werden, um damit das Fundraising-Niveau auszubauen.