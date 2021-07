DW+H braucht Rebranding-Helfer

Zunächst fällt die Entscheidung für einen neuen Namen. Danach wird, was naheliegend ist, das Logo entwickelt und realisiert. Anfang September fällt eine definitive Entscheidung zum künftigen Namen der Agentur, die fast ein Jahrzehnt für die US-Dating-Seite eHarmony tätig ist.



"Over the past ten years, we've developed a strong ability to create positive change and we want our name to reflect that true passion", kommentiert DW+H-CEO und -Gründer Lucas Donat die Agentur-Geschichte und -Herkunft, die im neuen Namen abgebildet und dessen DNA ist.



Weshalb der Weg des Crowdsourcing gewählt wurde, erklärt wiederum Amir Haque, Mitbegründer der Agentur: "We recognize collaboration as the new competition. We believe that the best way for us to be successful creating positive change is to engage others. The more like-minded advocates for a better world we can assemble, the better off we all are."



Die Agentur selbst bleibt nicht untätig. Während Victor & Spoils die Ideen, Vorschläge und Inputs der großen Kreativ-Community filtert und managt, arbeitet DW+H auch an seinem neuen Namen und Logo.