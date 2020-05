Die bestehenden Handy-TV-Verträge zwischen Media Broadcast und A1 Telekom Austria, Drei und Orange laufen aus. Damit geht ein unrühmliches Kapitel Telekommunikation in Österreich zu Ende, das maßgeblich am Fehlen geeigneter DVB-H-Endgeräte - aber auch an hausgemachten Hürden - scheiterte. Bis zu 15.000 Kunden nutzten bestehende DVB-H-Angebote.