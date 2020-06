"Dutschke": Ohne Provokation ging nichts

Sein Name ist untrennbar mit der deutschen Studentenbewegung 1968 verbunden. Rudi Dutschke hat das Gesicht der Bundesrepublik Deutschland entscheidend mitgeprägt.

1966 wurde die „Außerparlamentarische Opposition“ (APO) von Studenten, Intellektuellen und Künstlern gegründet. Die APO engagierte sich in innen- und außenpolitischen Fragen und verstand sich als Gegengewicht zu den Regierungsparteien. Dutschke, geistiger Anführer der APO, sah in aufsehenerregenden Happenings die einzige Möglichkeit, etwas an der politischen Lage zu verändern: „Ohne Provokation werden wir überhaupt nicht wahrgenommen.“