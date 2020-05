Durex Flug- und Verkehrssicherheit für Urlaubsreisende

euDurex überraschte in einem polnischen Flugzeug die Passagiere, die, denkbar, von Warschau aus an eine Urlaubsdestination flogen, mit unüblichen Flug- und Verkehrssicherheitshinweisen. Die Flugbegleiterin demonstrierte die ordnungsgemäße Verwendung eines Kondoms. Was im katholischen Polen für Aufregung und Werbewirkung sorgt. Der schelmische Spot für Love Safety First! macht seit 29. August 2012 seinen Weg durch die Öffentlichkeit.