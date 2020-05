Durchlässiger Gipfel

int // Das World Economic Forum in Davos ist zu Ende. Nicht nur der türkische Ministerpräsident Recep Erdogan ist wieder zuhause. Auch wenn der Gipfel in der vergangenen Woche durch das mediale Rampenlicht gut ausgeleuchtet war. Twitter-Feeds brachten auch dort Licht hin wo CNN-Reporter Richard Quest nicht hinsah. Er bloggte für das Handelsblatt. WPP-Chairmann Martin Sorrell bloggte für die Financial Times. Andere Teilnehmer machten Live-Videos von ihren Mobiltelefonen und nutzten dafür Qik.